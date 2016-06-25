أخبار عاجلة

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

«يونكر» يخشى إجراء المزيد من الاستفتاءات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد

Google+ Print
«يونكر» يخشى إجراء المزيد من الاستفتاءات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد «يونكر» يخشى إجراء المزيد من الاستفتاءات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد

رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر (أرشيفية)

أعرب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، عن مخاوفه من إجراء المزيد من الاستفتاءات في بلدان أخرى، بعد اختيار الناخبين البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع.
> وقال يونكر لصحيفة بيلد الألمانية في عددها الصادر اليوم السبت إن “الشعبويين عادة لا يفوتون فرصة لإحداث الكثير من الضجيج، للترويج لسياستهم المناهضة لأوروبا”.

لكنه أصر على أن تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن أن يثبت وبسرعة، أنه يتناقض مع مثل هذه الدعاية.

وقال يونكر: “من المرجح أن يتبين سريعاً أن بريطانيا كانت أفضل حالاً في الاتحاد الأوروبي، اقتصادياً واجتماعياً وفي السياسة الخارجية”.

واستبعد يونكر أيضاً مخاوف من إمكانية هيمنة محور باريس روما مدريد على الاتحاد الأوروبي، وقال انه من المرجح أن تلعب ألمانيا “دوراً أكثر أهمية” بعد خروج بريطانيا.

وأضاف يونكر إن الاتحاد الأوروبي يجب عليه الآن اغتنام الفرصة “ليظهر بصورة أكثر حكمة من هذا الوضع”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا