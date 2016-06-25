«يونكر» يخشى إجراء المزيد من الاستفتاءات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد

أعرب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، عن مخاوفه من إجراء المزيد من الاستفتاءات في بلدان أخرى، بعد اختيار الناخبين البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع.

> وقال يونكر لصحيفة بيلد الألمانية في عددها الصادر اليوم السبت إن “الشعبويين عادة لا يفوتون فرصة لإحداث الكثير من الضجيج، للترويج لسياستهم المناهضة لأوروبا”.

لكنه أصر على أن تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن أن يثبت وبسرعة، أنه يتناقض مع مثل هذه الدعاية.

وقال يونكر: “من المرجح أن يتبين سريعاً أن بريطانيا كانت أفضل حالاً في الاتحاد الأوروبي، اقتصادياً واجتماعياً وفي السياسة الخارجية”.

واستبعد يونكر أيضاً مخاوف من إمكانية هيمنة محور باريس روما مدريد على الاتحاد الأوروبي، وقال انه من المرجح أن تلعب ألمانيا “دوراً أكثر أهمية” بعد خروج بريطانيا.

وأضاف يونكر إن الاتحاد الأوروبي يجب عليه الآن اغتنام الفرصة “ليظهر بصورة أكثر حكمة من هذا الوضع”.