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بدء توافد الناخبين على لجان الانتخابات التكميلية بجولة الإعادة فى الفيوم

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بدء توافد الناخبين على لجان الانتخابات التكميلية بجولة الإعادة فى الفيوم بدء توافد الناخبين على لجان الانتخابات التكميلية بجولة الإعادة فى الفيوم

بدأ عدد من الناخبين فى التوافد بعدما فتحت اللجان الانتخابية بمركز الفيوم أبوابها، صباح اليوم، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى جولة الإعادة من الانتخابات التكميلية على المقعد الخالى بدائرة مركز الفيوم بعد وفاة النائب محمد مصطفى الخولى.

وتجرى جولة الإعادة بين المرشحة عبير سليمان زوجة النائب الراحل والمرشح عمرو نبيل أبو السعود بعد حصولهم على أعلى الأصوات فى الجولة الأولى من الانتخابات.

جدير بالذكر أن عدد اللجان الانتخابية بالدائرة 128 لجنة فرعية موزعين على 44 مقرا انتخابيا ويبلغ عدد الناخبين بالدائرة 260 ألف ناخب.

 

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