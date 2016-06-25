“سوريا الديمقراطية” تنتصر على “داعش” وتسيطر على نصف مدينة منبج

أكد نشطاء سوريون، اليوم السبت، أن “قوات سوريا الديمقراطية” تمكنت من التقدم في مدينة منبج في ريف حلب، على تنظيم “داعش” وأصبحت تسيطر على أكثر من نصف المدينة.

وقال النشطاء إن “قوات سوريا الديمقراطية” تمكنت من السيطرة على صوامع منبج، بعد هجوم عنيف نفذته مدعومة بطائرات التحالف الدولي، ضد التنظيم، موضحة أن الصوامع هي أعلى نقطة تسيطر عليها القوات، وفقًا لـ”روسيا اليوم”.

وسيطرت “قوات سوريا الديمقراطية” كذلك على دوار المطاحن في جنوب منبج، وأصبحت على مسافة أقل من 2 كم عن مركز المدينة وسط اشتباكات عنيفة ضد “داعش”.

من جهته أكد موقع أنباء “هاوار” تحرير مقاتلي “مجلس منبج العسكري” صوامع المدينة في الجهة الجنوبية من المدينة، ليستمروا بعد ذلك في التقدم باتجاه مركزها، فيما لا تزال الجبهتان الشرقية والغربية تشهدان مواجهات عنيفة.

وتعتبر السيطرة على صوامع منبج، أهم تقدم حققته قوات سوريا الديمقراطية خلال الـ 48 ساعة الماضية من جهة دواري الكتاب والشريعة في مدينة منبج.