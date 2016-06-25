تشديدات أمنية فى ثالث جلسات محاكمة نقيب الصحفيين وعضوى المجلس

شددت قوات الأمن من تواجدها بمحيط محكمة عابدين، على خلفية انعقاد ثالث جلسات محاكمة نقيب الصحفيين، وعضوى المجلس بتهمة إيواء مطلوبين للعدالة.

كانت الجلسة الماضية، قد شهدت حضور خالد البلشى عضو مجلس نقابة الصحفيين، فيما لم يحضر يحيى قلاش نقيب الصحفيين وجمال عبد الرحيم.

كانت النيابة العامة أحالت يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة، وخالد البلشى وكيل النقابة، إلى المحاكمة العاجلة، وذلك لاتهامهم بإيواء عناصر صادر بحقها أمر قضائى بالضبط والإحضار فى جنايات وجنح معاقب عليها قانونا، وهما الصحفى عمرو بدر والمدون محمود السقا، اللذان ألقى القبض عليهما من داخل مقر نقابة الصحفيين.