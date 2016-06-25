وصفي أمين: ارتفاع أسعار الذهب يعود لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

قال رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية في مصر، وصفي أمين واصف، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والسوق الأوروبية جعل من الذهب الملاذ الآمن بعد فقدان الثقة في عملة اليورو، ما دفع المستمثرين إلى شراء خامات الذهب، وهو ما جعل سعره يرتفع من 1247 دولار للأوقية إلى 1358 دولار للأوقية صباح أمس الجمعة.

وأشار “أمين”، فى مداخلة هاتفية لبرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، أن فترة الظهيرة أمس الجمعة شهدت انخفاضا طفيفا لسعر الأوقية مرة أخرى لتصل إلى 1320 دولار للأوقية بما يبشر باستقرار نسبي فى السوق خلال أيام .

وأضاف “أمين”، أن بنوكا ومستثمرين كبارا لجأوا إلى شراء الذهب، وهو ما جعل السعر يرتفع بتلك الصورة الكبيرة، لافتا إلى أنه من المتوقع عدم استمرار هذا الارتفاع المفاجئ، وسوف يستقر السعر مجددا.