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سيولة مرورية بمعظم محاور وميادين القاهرة والجيزة

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سيولة مرورية بمعظم محاور وميادين القاهرة والجيزة سيولة مرورية بمعظم محاور وميادين القاهرة والجيزة

انتظمت الحركة المرورية أعلى محاور وميادين القاهرة والجيزة، اليوم السبت، فيما شهد الطريق الدائرى من المنيب لوصلة المريوطية كثافات مرورية بسبب عطل سيارة، فى ظل انتشار الخدمات المرورية للعمل على تنظيم حركة السيارات.

كما انتظمت حركة السيارات أعلى كوبرى أكتوبر فى الاتجاهين، وأعلى كوبرى 15 مايو، وأعلى محور صفط اللبن، للمتجه إلى مناطق الجيزة وبنزلة جامعة القاهرة حتى شارع السودان، وظهرت بعض الكثافات المحدودة لحركة السيارات أعلى كوبرى الجيزة المعدنى.

وشهد طريق الأوتوستراد من حلوان للدائرى كثافات مع استمرار التحويلات المرورية، وزهراء المعادى بسبب منطقة الأعمال أعلى كوبرى الزهراء، فى ظل تواجد مرورى لتسيير الحركة وسحب الكثافات، فيما شهدت مناطق وسط البلد والتحرير وكورنيش النيل ونفق الأزهر وشارع النيل وقصر العينى ورمسيس ومنطقة العباسية وكوبرى 15مايو من المهندسين لوسط البلد سيولة فى الحركة.

 

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