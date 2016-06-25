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الإعلامي جمال عنايت يحقق في جريمة قتل

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الإعلامي جمال عنايت يحقق في جريمة قتل الإعلامي جمال عنايت يحقق في جريمة قتل

الإعلامي جمال عنايت (أرشيفية)

كتبت – إنجي لطفي

قال الإعلامي، جمال عنايت، إنه لأول مرة يخوض تجربة التمثيل من خلال مشاركته في مسلسل إذاعي “قيدت ضد الشيطان” والذي يبث على راديو ، موضحا أن أغلب مقدمي الراديو مشاركين في هذا المسلسل.

وأضاف عنايت ، في تصريح خاص لوكالة ONA، أنه يجسد شخصية وكيل نيابة يحقق في جريمة قتل وقعت ويبدأ يحقق فيها، ويطارد الأشخاص المتهمين، وأعرب عن سعادته لخوض تجربة التمثيل لأول مرة.

المسلسل من كتابة محمد حنفي وإخراج عماد عبد السلام ومن بطولة كريم كوجاك، و نسرين عكاشة، وعلا بكر ، ونيرمين البنبي، والمسلسل بوليسي يحدث في إطار التشويق والإثارة.

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أونا

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