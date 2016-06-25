الجيش الليبي يعلن مقتل أمير داعش في بنغازي

أكد الناطق باسم الكتيبة 21 التابعة للجيش الليبي التابع للحكومة المؤقتة مقتل الداعشي أيوب التونسي، الذي يوصف بأمير تنظيم داعش الإرهابي في بنغازي.

ونقلت “بوابة أفريقيا الإخبارية” عن مصادر قولها إن “أيوب التونسي قتل في مواجهات مع الجيش الليبي، أمس الجمعة في محور قاريونس”، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

كان تم اعتقال أيوب التونسي عام 2012، وتم تسليمه لرئاسة الأركان الليبية في ذلك الوقت، قبل أن يفرج عنه في ظروف غامضة.

وأضافت المصادر أن “الجيش الليبي تمكن أيضاً الجمعة من قتل النجفي، وهو أحد قادة داعش بنغازي يحمل الجنسية العراقية”.

وتشهد مدينة بنغازي اشتبكات عنيفة في عدة محاور بين قوات الجيش الليبي بقيادة الفريق، أول خليفة حفتر، والوحدات المساندة له من شباب المناطق من جهة، وتحالف مجلس شورى ثوار بنغازي وتنظيمي داعش وأنصار الشريعة.