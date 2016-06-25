طريق_المونديال - مدرب غانا بطل موقعة الـ6 لـ في الجول: الحال تغير.. لكننا أفضل من مصر

بعدما أسفرت القرعة عن مواجهة جديدة بين مصر وغانا على شرف الوصول لكأس العالم، تواصل FilGoal.com مع كواسي أبياه المدير الفني السابق لمنتخب النجوم السمراء للتحدث عن حظوظ الفريقين.

كواسي أبياه كان المدير الفني لمنتخب غانا حين فاز النجوم السمراء على الفراعنة بستة أهداف في أخر تصفيات مرشحة للمونديال.

لكنه يعلم أن الحال الآن اختلف.

وقال أبياه لـFilGoal.com "تصفيات 2014 أصبحت من الماضي. منتخبا غانا ومصر تغيرا كثيراً عن مباراة الـ 6-1 وليس بالضرورة أن تتكرر النتيجة".

وتابع "على كل حال أعلم أن مصر لن تلعب للثأر وغانا لا تؤمن بالعقدة. فكل منهما منتخب كبير لديه هدف واحد فقط لن يفكر في غيره وهو الوصول إلى كأس العالم".

منتخب قوي. ولكن

وأضاف "أعرف منتخب مصر جيداً وتابعت مبارياته مؤخرا. لديه فريق متميز ونجوم مثل محمد صلاح ومحمد النني".

واستدرك "لكني أؤمن أن فرصة غانا هي الأفضل لأنها تملك فريقا متكاملاً".

وشدد "بالنسبة لي فريق 2014 كان أفضل من هذا الفريق لكن مازلنا نمتلك فريقاً قادراً على التأهل لكأس العالم.

وأتم "وترتيب المباريات يصب في صالح غانا أكثر من مصر لأن المباراة الأخيرة والتي قد تكون فاصلة ستلعب في أرضنا".

جيمس كواسي أبياه يقود حاليا فريق الخرطوم السوداني. ويتولى أفرام جرانت مسؤولية منتخب غانا.