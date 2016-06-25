2000 «داعشي» بالعراق يعلنون التوبة

ذكرت صحيفة الحياة اللندنية أن “أكثر من ألفين من مسلحي داعش في العراق أعلنوا توبتهم أمام لجنة خماسية، شكلت من ضباط وشيوخ العشائر، وتشرف على درس ملفات 20 ألف نازح يقبعون منذ أيام وسط ظروف سيئة في عامرية الفلوجة، حيث وصلوا قاطعين مسافات طويلة مع عائلاتهم”.

وأضافت الصحيفة أن “سياسيين سنّة يكثفون اتصالاتهم لإيجاد تسوية قانونية تشمل ألفي شاب تطوعوا في صفوف داعش، ولم يرتكبوا أعمال قتل وأعلنوا توبتهم”.

وقالت مصادر سياسية إن ثمة “وضعاً سياسياً وقانونياً في غاية الدقة تمر به الحكومة التي لم تكن مستعدة لطلب آلاف الدواعش العفو”، مضيفةً أنه “إذا طبق قانون مكافحة الإرهاب على النازحين، قد يشمل عشرات الآلاف من سكان الفلوجة، بسبب طبيعة القانون الفضفاضة ونصوصه التي تقبل الكثير من التأويلات”.