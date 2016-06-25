أخبار ليبيا..الجيش الليبى يؤكد سيطرته على مقر قيادة "مجلس شورى ثوار بنغازى"

أكد الناطق باسم الجيش الليبى، العقيد أحمد المسمارى، السيطرة على منطقة قاريونس بالكامل ومعسكر درع ليبيا «1» مقر قيادة مجلس شورى ثوار بنغازى.

وقال المسمارى- خلال مؤتمر صحفى عقده ليل الجمعة بمدينة بنغازى- أنه تم أيضا السيطرة على قرية الجوازى والعمارات الصينية والشركة التركية مقر شركة الجوف والمنطقة المحيطة بها فى قنفودة ومستشفى العقم بالقوارشة إثر تقدم القوات البرية للجيش بالمحور الغربى ببنغازى تحت غطاء جوى عبر غارات جوية دقيقة لسلاح الجو.

وأشار إلى أن الكتيبة 302 سيطرت على معسكر درع ليبيا «1» بكامل آلياته العسكرية وقتل من كان فيه، لافتا إلى أن سلاح الجو الليبى يقوم باستهدف مواقع وتجمعات تنظيم «داعش» والتشكيلات المسلحة المتحالفة فى شارع الشجر.

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