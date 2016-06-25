أحد المتهمين بقتل عريس عين شمس: بعنا هاتفه لشراء شريطى برشام

اعترف أحد المتهمين بقتل عريس عين شمس "أيوب محمد" على شريكه فى الحادث أمام نيابة عين شمس، حيث قال إنه من أطلق النار على المجنى عليه لسرقة هاتفه عندما حاول اللحاق بالدارجة النارية التى كان يستقلونها>وأضاف المتهم فى اعترافاته "أحمد برازيلى" هو اللى ضرب النار على المجنى عليه، وأنا كنت بقود الدراجة النارية وبعنا الموبايل عشان نشترى شريطين برشام، بينما أنكر المتهم الآخر ارتكابه للواقعة،>وبعرض المتهمين على خطيبة المجنى عليه تعرفت عليهما وحددت دور كل واحد منهما فى الحادث، لتأمر النيابة بحبسهما.

كان المقدم محمد السيسى رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس، قد تمكن من القبض على المتهمين بقتل عريس لسرقة هاتفه المحمول أثناء شرائه مستلزمات فرحه، حيث تم القبض على المتهمين عقب تتبع الهاتف المحمول المسروق من المجنى عليه.

وتمكن رجال المباحث من تحديد المتهمين عقب بيعهما الهاتف الذى سرقوه من المجنى عليه لأحد الأشخاص الذى أرشد على المتهمين.

كان مسجلان يستقلان دراجة نارية قد أنهيا حياة عريس بقتله بالرصاص أثناء سيره مع خطيبته لشراء مستلزمات الفرح، عندما حاول المجنى عليه ملاحقة المتهم عقب سرقته هاتفه المحمول بعين شمس.

تفاصيل الواقعة بدأت أثناء سير المجنى عليه برفقة خطيبته لشراء مستلزمات الفرح، المقرر إقامته أول أيام عيد الفطر، وأثناء سيرهما كان المجنى عليه يعبث فى هاتفه المحمول فخطفه منه شخصان كانا يستقلان دراجة نارية وفرا هاربين، أسرع المجنى عليه نحو المتهمين لملاحقتهما وضبطهما، وعندما شعر المتهمان بمحاولة المجنى عليه الإمساك بهما واقترابه منهما، أخرج أحدهما سلاحا ناريا وأطلق النار على المجنى عليه الذى سقط جثة هامدة، وسط صرخات خطيبته التى أصيبت بالانهيار وفر المتهمان هاربين.

"دماء على بدلة فرح".. اليوم السابع فى منزل "عريس السماء" ضحية عصابة الموبايلات بعين شمس.. والده: قتلوه عشان موبايل وياريتهم خدوا أضعاف تمنه وسابوه..والدته تحتضن بدلة زفافه: هيرجع.. وخطيبته تفقد النطق

>