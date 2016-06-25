التعليم تبدأ اليوم تصحيح عينة اللغة الأجنبية الثانية والاقتصاد للثانوية

تبدأ اليوم، السبت، كنترولات الثانوية العامة تصحيح العينة العشوائية لمادتى اللغة الأجنبية الثانية والاقتصاد لطلاب الثانوية العامة نظام حديث، حيث تشمل العينة نسبة 5% من كراسات الإجابة لكافة الطلاب على مستوى القطاعات الـ"4" القاهرة والدقهلية وأسيوط والإسكندرية.

وقال مصدر مسئول بالوزارة، إنه تم التنبيه على كافة مقدرى الدرجات لمادة الفرنساوى والاقتصاد بضرورة معرفة الأوراق المتطابقة داخل الكنترولات، ورفع تقرير إلى الوزارة بعد واقعة تسريب الامتحانين قبل بدء اللجنة، مشيرا إلى أن الوزارة ستحدد ما إذا كان الامتحان سيتم إلغائه من عدمه بناءا على تطابق الأوراق أثناء التصحيح.

الجدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة أدوا أول أمس الخميس، امتحان المادتين، وتم تسريب الأسئلة والإجابات قبل بدء الامتحانات فى المادتين.

العينة العشوائية تقرر مصير "الفرنساوى" و"الاقتصاد" للثانوية.. جهاز كمبيوتر واحد وراء تسريب الدين واللغة الفرنسية.. وإلغاء المادة حال تطابق اجابات الطلاب.. ووزير التعليم يقدم بلاغا للتحقيق فى المخالفات