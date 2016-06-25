الإسكان: 1500 مواطن بالخارج تقدموا لحجز شقق الرحاب ومدينتى خلال 4 أيام

أكد المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان، أن عدد من قاموا بالتقدم لحجز الوحدات السكنية التى تم طرحها للحجز للمصريين بالخارج فى مدينتى الرحاب ومدينتى وصل خلال 4 أيام فقط لـ1500 مواطن.

وأضاف المهندس وليد عباس، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن هناك نسبة إقبال كبيرة من المصريين بالخارج على حجز الوحدات السكنية وخاصة فى مدينتى.

وكانت وزارة الإسكان أعلنت عن فتح باب الحجز لـ2568 وحدة سكنية بمدينتى الرحاب ومدينتى للمصريين بالخارج، الاثنين الماضى وذلك من خلال الموقع الإلكترونى""www.nuca.gov.eg"، لمدة أسبوعين.

وأكد المهندس خالد عباس، مساعد الوزير، أن الوحدات مقسمة كالتالى: 1320 وحدة بمدينتى، و1248 وحدة بامتداد الرحاب، وذلك بمساحات تتراوح بين 58م2، و162م2، وجاهزة للاستلام الفورى.

وحول شروط الحجز، أشار إلى أنه يشترط أن يكون الحاجز متمتعاً بالجنسية المصرية، وألا يقل عمرة عن 21 سنة، ويكون الحجز والسداد عن طريق تحويل بنكى من الخارج بالدولار، أو من الداخل من الحسابات الشخصية للحاجز طبقاً لتعليمات البنك المركزى، وتتم طريقة السداد من داخل جمهورية مصر العربية طبقاً لتعليمات البنك المركزى، وفى حالة السداد الفورى يتم خصم 15 % من المبلغ المتبقى بعد سداد الدفعة المقدمة، ويسمح للحاجز بحجز أكثر من وحدة سكنية بمشروعى مدينتى والرحاب، ويبدأ تخصيص الوحدات بعد غلق باب الحجز بـ10 أيام، لإتاحة الفرصة للبنك المركزى المصرى لترتيب الحوالات وفقاً لوقت وتاريخ الاستحقاق، على أن يتم الالتزام باللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وبخصوص شروط سداد ثمن الوحدات، أكد أنه يتم سداد مبلغ جدية الحجز، ويبلغ 50% من قيمة الوحدة، شاملاً التميز، ويتم سداد الباقى على 3 أقساط سنوية لوحدات امتداد الرحاب ومدينتى، على أن يتم دفع الأقساط محملة بالأعباء البنكية على الرصيد الباقى، وبسعر فائدة الشهادات الدولارية الصادرة من البنوك الوطنية، بمعدل 3,5% سنويا، ويبدأ استحقاق القسط الأول بعد سنة من التخصيص بالموقع الإلكترونى، ويكون سداد المقدم والأقساط والأعباء البنكية بالدولار الأمريكى، ويتم إعادة تقييم الاقساط وفقا لسعر صرف الدولار عند سداد المقدم "وقت سداد الأقساط فى تواريخ استحقاقها"، وتكون أولوية الحجز والتخصيص بأسبقية سداد جدية الحجز، مشيراً إلى أن سعر المتر 800 دولار للمتر المسطح مبانى بامتداد الرحاب، و575 دولاراً للمتر بمدينتى، وذلك للسداد الفورى، بخلاف نسب التميز.

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