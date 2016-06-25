بالصور.. سلك كهرباء عارى بالإسماعيلية أضاع فرحة الطفلة هاجر فى رمضان

عندما ينعدم ضمير المسئولين تحدث الكوارث ولا يحرك لها أى منهم ساكنا ولن يعاقبهم أحد لأنهم تعودوا على الإهمال هذا بالضبط ماحدث مع هاجر علاء أحمد على 3 سنوات تقيم فى عزبة العرب بالسبع آبار شرقية قرية المنايف مدينة أبوصوير محافظة الإسماعيلية.

هاجر كانت تلهو أمام منزلها بالعزبة مثلها مثل عشرات الأطفال فى سنهالم تكن تعرف أنة فى انتظارها كارثة ليست فى الحسبان سوف تضعها فى عداد الموتى لولا ستر الله ورحمته فى شهر كريم.

يقول والد الطفلة علاء أحمد على نجار يعمل باليومية ولديه طفلة آخرى اسمها سارة 5 سنوات، أبنته هاجر كانت تجلس أمام المنزل تحاول أن تستمتع بطفولتها على عتبة المنزل وبالكاد فى محيط لايتعدى أمتار قليلة حول باب المنزل لكن القدر لم يمهلها سقط عليها سلك كهرباء عارى وهذا السلك يسقط للمرة الثانية حيث سقط منذ فترة على طفل آخر من أطفال العزبة اسمه حسن وكانت إصابته خفيفة وتم الاتصال بالمسئولين وبدل ما يتم تغيير السلك لأنة أصبح خطر على الأرواح تم وصلة بقطعة سلك أخرى للتأكيد على الإهمال وعدم اللامبالاة بأرواح الناس.

تابع ورغم الاتصال بالمسئولين عن شبكة الكهرباء بالعزبة وإدارة الكهرباء بمدينة أبوصوير لم يصل أحد إلا بعد وقت طويل قاموا بتغيير السلك أخيرا لكن بعد أن سرق ابتسامة هاجر ذات الثلاث سنوات وفرحة أسرة بسيطة وفقيرة لا تملك من حطام الدنيا شىء إلا ما تقتات بة لتغلق أفواه أطفال صغار وقمنا بعد الحادث مباشرة بنقل هاجر إلى المستشفى العام بالإسماعيلية وهى ترقد حاليا بقسم الحروق مصابة فى يدها اليمنى واليسرى والوجه وجزء من الرقبة لإسعافها من الحروق التى أصابتها.

يضيف والد الطفلة قمت بتحرير المحضر رقم 5264 جنح أبوصوير لعام 2016 ضد مسئولى كهرباء السبع آبار والمحضر حاليا فى النيابة والتى أرسلت إشارة لقسم الشرطة بالمعاينة والتحقيق فى الواقعة بعد المعاينة من قبل النيابة.

يطالب علاء أحمد والد الطفلة هاجر بضرورة محاسبة المقصرين والمهملين من مسئولى الكهرباء وتغيير الأسلاك المتهالكة والتى تسقط على رؤوس الأطفال والمواطنين كل لحظة والإحساس بمعاناة الناس فى قرى فقيرة مهملة وضرورة إيجاد حل فى الأسلاك الهوائية والتى لم تعد ذات قيمة الآن وأخطارها كارثية.

للتواصل مع الحالة

> والد الطفلة /ت 01026289200



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لطفلة هاجر مع والدتها بعد الإصابة



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اصابة هاجر فى ساقها الأيمن



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اصابة هاجر فى ساقها الايسر



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منزل هاجر



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السلاك على الأرض



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مكان الوصلة التى سقطت على رأس هاجر

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