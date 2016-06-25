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والدة طفل مصاب بعتامة فى العين بالشرقية تناشد وزير الصحة إجراء عملية لنجلها

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والدة طفل مصاب بعتامة فى العين بالشرقية تناشد وزير الصحة إجراء عملية لنجلها والدة طفل مصاب بعتامة فى العين بالشرقية تناشد وزير الصحة إجراء عملية لنجلها
"سيف" طفل يبلغ من العمر سنة و4 أشهر، يعانى من وجود مياه زرقاء على العين، تسببت له فى عدم الرؤية تماما، وأجريت له أسرته 3 عمليات جراحية لإزالة المياه من العين، لكن كان مصريها الفشل، ولم تعيد النور لعينيه.

تقول "نهى السيد عبد الرحمن" 28 سنة ربة منزل ومقيمة مركز منشأة أبو عمر، بمحافظة الشرقية، رزقنى الله بثلاثة أطفال، وزوجى يعمل عاملا باليومية، ونجلى الأصغر "سيف" لا يرى بسبب وجود مياه زرقاء على عينيه بكثافة، تسببت فى عدم قدرته على الإبصار منذ ولادته، وذهبت بيه إلى العديد من الأطباء، ونصحنى أحدهم أن أعالجه بمستشفى الزقازيق الجامعى.

وتضيف الأم، ذهبت بالطفل إلى مستشفى الزقازيق الجامعى، وبعد إجراء الأشعة والتحاليل والفحوصات الطبيبة أجرى له الأطباء، ثلاث عمليات بالعين لإزالة المياه الزرقاء من على عينيه، لكن العمليات الثلاثة كان مصيرها الفشل.

وتقول والدة "سيف" أنه لا شىء يعيد النور لعين سيف، سوى زراعة قوقعة للعين تتكلف 40 ألف جنيه، مما جعلها تتوقف عن الذهاب لمستشفى الزقازيق الجامعى لاستكمال علاج سيف، بعد ما علمت أن علاجه فى زراعة قوقعة، وأنها لا تملك من المبلغ شيئا.

وناشدت والدة "سيف" وزير الصحة وأصحاب الخير، مساعدتها فى إجراء العملية لعين سيف وزراعة القوقعة .

للتواصل مع الحالة
>01005828578


>بالفيديو والصور.. "أنس" طفل مصاب بمياه على المخ ويحتاج للعلاج بالجيزة.. الأم: "ابنى لا يستطيع الحركة أو الكلام أو النظر وبعنا اللى ورانا واللى قدامنا ولسة متعالجش".. والأب: نفسى أعالج ولدى الوحيد

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مصر 365

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