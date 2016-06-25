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آخر اسعار الذهب في مصر اليوم السبت 25-6-2016 في المحلات بالمصنعية

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ارتفعت الذهب فى اليوم بعد ان شهدت حالة من الاستقرار خلال تعاملات الامس ، حيث سجل سعر جرام الذهب من عيار 21 حوالى 409 جنية ، اما على المستوى العالمى فمن المتوقع ان ترتفع اسعار الذهب بشكل جنونى خاصة بعد اعلان بريطانيا خروجها من الاتحاد الاوروبى بشكل رسمى حيث اثر ذلك بشكل كبير على اسعاره .

وقال رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، وصفي أمين واصف، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والسوق الأوروبية جعل من الذهب الملاذ الآمن بعد فقدان الثقة في عملة اليورو، ما دفع المستثمرين إلى شراء خامات الذهب، وهو ما جعل سعره يرتفع من 1247 دولار للأوقية إلى 1358 دولار للأوقية صباح اليوم.

واكد عدد كبير من الخبراء بأن الاسواق المالية ستشهد حالة من الاضطراب والقلق الكبير الفترة المقبلة خاصة وان عملة اليورو ستنخفض بشكل كبير ، وشهدت مؤشرات الاسهم البريطانية حالة من الانخفاض الى ادنى مستوياتها خلال جلسة اليوم .

ومن المتوقع ان ترتفع اسعار الذهب على اعتبار انها ملاذا امنا وافضل السلع المتاحة حاليا داخل الاسواق ، كما تراجعت مستويات الدولار الامريكى وقلت نسبة الاقبال عليها وعلى السندات الامريكية .

كما تراجعت مؤشرات بعض الاسهم العالمية ، واعلن البنك المركزى الاوروبى عن استعداده الكامل الى تقديم المساعدة الى الاسواق من اجل مواجهة ازمة خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى .

وشهدت اسعار الذهب الفترة الماضية حالة من الارتفاع الكبير سواء على المستوى المصرى او العالمى بسبب القرار الذى اصدره البنك الاحتياطى الفيدرالى حول الابقاء على سعر الفائده كما هو ما بين 0.25 % حتى 0.50 % ، مما ادى الى قلة الاقبال على الدولار على اعتبار انه ملاذا غير امنا داخل الاسواق .

واعلن عدد كبير من اصحاب محلات الصاغة بان نسبة الاقبال على عمليات الشراء قلت بنسبة كبيرة وان الاقبال متزايد على البيع فقط نظرا لارتفاع اسعاره بشكل كبير ، وتوقعات بارتفاع اسعارة الفترة المقبلة وتجاوز اسعاره حد الاربعمائة جنية .

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