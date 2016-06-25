ابعد عن الأدوية وتعرف على 3 زيوت طبيعية للتغلب على التوتر والقلق

قد يعانى بعض الأشخاص بنوع من اضطرابات القلق أو العصبية، مما يؤثر سلبيا على الصحة، وفى بعض الأحيان يتطلب الأمر تعاطى بعض الأدوية، لكن من الممكن التغلب على القلق من الطبيعة.

وفى هذا السياق يقدم تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" بعض المكونات الطبيعية لتهدئة العقل والتغلب على القلق، وذلك من خلال بعض الزيوت الطبيعية التى توفر إغاثة فعالة فى التغلب على القلق، وتتضمن الآتى:

1- زيت اللافندر: يعد من الزيوت الشعبية فى جميع أنحاء العالم، وله العديد من الفوائد الصحية منها التغلب على القلق والاكتئاب، فيمكن استخدام هذا الزيت لاسترخاء العقل وذلك من خلال إضافة من 2 إلى 3 قطرات منه على الوسادة عند النوم أو استنشاقه.

2- زيت الورد: هذا الزيت العطرى يستخدم لتعزيز الجهاز البدنى والعقلى، وهو يحتوى على مركبات لها تأثير مهدئ على الجهاز العصبى بأكمله، فبمجرد وضعه على وسادتك قبل النوم يساعد على تهدئة العقل والتحكم فى مستوى القلق والتوتر خلال اليوم.

3- زيت الكاموميل: هذا الزيت العطرى متعدد الاستعمالات لقدرته على استرخاء توتر العضلات فى الدماغ، ويكون له تأثير مهدئ للقلق والتوتر، ويمكن إضافته إلى غسول الجسم ووضعه على قدميك أو وضعه على الوسادة قبل النوم لتهدئة العقل والجسم.

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