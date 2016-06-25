أسعار الدولار اليوم السبت 25 يونيو .. سعر الدولار يرتفع فى السوق السوداء

شهد سعر الدولار فى السوق السوداء حالة من الارتفاع خلال تداولات اليوم عند مقارنة اسعاره بالامس حيث سجل 11 جنية للشراء و 11.10 جنية للبيع ، ويذكر ان اسعار الدولار شهدت الايام الماضية حالة من الارتفاع التدريجى وعدم الاستقرار .

واستقر سعر صرف الدولار الامريكى داخل البنوك الرسمية خلال تعاملات اليوم حيث سجل 8.83 قرش للشراء و 8.88 قرش للبيع وهناك حالة من التوقعات برفع البنك المركزى المصرى لسعر فائدة الدولار الامريكى خلال الايام بمعدل واحد فى المائة.

ويطالب كل الخبراء الاقتصاد البنك المركزى والحكومة بضرورة التوصل الى حلول فعلية من اجل انهاء ازمة ارتفاع اسعار الدولار والمحافظة على استقراره ، لانه فى حالة ارتفاع اسعار الدولار داخل السوق السوداء سيجعل البنك المركزى يلجأ الى رفع سعر فائدتة داخل البنوك بالاضافة الى تخفيض قيمة الجنية المصرى مثلما حدث الفترة الماضية .

واكد تجار العملة والمضاربين بان اسعار الدولار ستواصل ارتفاعها الايام المقبلة فى ظل نقص الدولار داخل سوق الصرف خاصة وان الاقبال عليه يتزايد بشكل مستمر ، مع قرب انتهاء شهر رمضان وبدء النشاط التجارى من جديد بعد عيد الفطر المبارك .

وهناك حالة من التوقعات بأن يقوم البنك المركزى باتخاذ مجموعة من الاجراءات المشددة من اجل منع ارتفاع اسعار الدولار داخل السوق السوداء بهذا الشكل الجنونى خاصة وان شركات الصرافة تقوم برفع الاسعار وتخالف سياسة البنك المركزى مستغلة حاجة المستوردين الزائدة من العملة الاجنبية من اجل استكمال اجراءات الاستيراد الخاصة بهم .

وقام البنك المركزى برئاسة طارق عامر يوم الثلاثاء الماضى بطرح عطاء دولارى بقيمة مائة وعشرين مليون دولار من اجل نشرهم بالبنوك المصرية لسد العجز فى المعروض امام تزايد الطلب علية ، وتوقع المتعاملون داخل سوق العملة بأن ترتفع اسعار الدولار خلال الايام المقبلة حيث انه سيتجاوز حد الـ 12 جنية .

شبكةعيونالإخبارية

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