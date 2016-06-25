ضبط تمثالين يشتبه فى أثريتهما مع مندوب مبيعات بالقليوبية

تمكنت أجهزة أمن القليوبية من ضبط تمثالين يشتبه فى أثريتهما مع مندوب مبيعات فى قليوب بمحافظة القليوبية.

كان اللواء سعيد شلبي مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا بالواقعة التى دلت تحريات المباحث عليها، حيث اشتبه الملازم أول محمد رشوان ضابط مباحث قسم قليوب أثناء مروره لتفقد الحالة الأمنية وبرفقته قوة من الشرطه السريين فى "ش. م"41 سنة مشرف مبيعات، ومقيم – دائرة مركز طوخ، حال وقوفه بجوار السيارة ملاكى وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على عدد 2 تمثال أحدهما يشبه حورس يشتبه فى كونهما أثريين.

وبعرض المعلومات على اللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية فى القليوبية ، كلف العقيد محمود هندى رئيس فرع البحث الجنائى بفحص الواقعة ، وبمواجهة المتهم أمام المقدم حازم سعد رئيس مباحث مركز قليوب بمواجهة اعترف بملكيته للسياره والتمثالين، وأضاف أنهما للزينة وليسا أثريين

>كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2125 إدارى قسم قليوب لسنة 2016م ، وجار العرض على النيابة.

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