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4 فوائد مذهلة لعصير الليمون على مائدة الإفطار

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4 فوائد مذهلة لعصير الليمون على مائدة الإفطار 4 فوائد مذهلة لعصير الليمون على مائدة الإفطار
كثير من الناس يحبون الليمون، وهذا ليس غريباً بالنظر إلى طعمه الرائع والمنعش، ولكن ما هو مدهش حقا عن الليمون لا يتميز بالطعم فقط، فإنه يوفر العديد من الفوائد لصحتك ومظهرك.

وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى “Health Food Star”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية عن 4 فوائد مذهلة لتناول الماء بالليمون خلال وجبة الإفطار فى رمضان، وتشمل:

1-يعزز صحة الجهاز الهضمى


>يحتوى الليمون على ألياف البكتين وهو أمر ضرورى للحفاظ على صحة القولون، وبالتالى تعزز عملية الهضم عن طريق شرب كوب من الماء الليمون على الإفطار.

2-يساعد الجسم على إخراج السموم


>يساعد الليمون الجسم على التخلص من السموم خلال 24 ساعة.

3-يساعد على ترطيب الجسم


>الناس يفقدون الكثير من المعادن مثل الصوديوم والكلوريد والبوتاسيوم فى كل مرة يفعلون الأنشطة البدنية أو العمل الشاق من خلال التعرق، فيمكن ترطيب الجسم عن طريق شرب كمية كافية من الماء بالليمون لتعويض المعادن المفقودة.

4-يحسن وظيفة الكبد


>رعاية الكبد مهمة جداً فى الحفاظ على الصحة العامة، لذلك فإن الليمون يعزز وظيفة الانزيمات ويساعد فى القضاء على السموم والبكتيريا السيئة لأنه يحتوى على حمض الستريك.

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