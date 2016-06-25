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جنح كرداسة تنظر اليوم معارضة صاحب "هايبر وان" على حبسه 6 أشهر

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جنح كرداسة تنظر اليوم معارضة صاحب "هايبر وان" على حبسه 6 أشهر جنح كرداسة تنظر اليوم معارضة صاحب "هايبر وان" على حبسه 6 أشهر
تنظر محكمة جنح كرداسة، برئاسة المستشار محمد فاروق، اليوم السبت، المعارضة المقدمة من رجل الأعمال، محمد الهوارى صاحب "هايبر وان"، على الحكم الصادر بحبسه غيابيا 6 أشهر، وكفالة 50 جنيها وغرامة 50 جنيها، لاتهامه بارتكاب مخالفة مبانٍ.

كانت المحكمة قد قضت بالحبس 6 أشهر على رجل الأعمال لاتهامه فى مخالفة مبانٍ، بعدما كشفت معاينة الإدارة الهندسية بمجلس مدينة كرداسة مخالفة مبنى فرع "هايبر ماركت" الجارى إنشاؤه فى منطقة السليمانية على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، التراخيص المحررة له.


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