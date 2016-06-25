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"التموين" تضبط محلا يبيع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالأزبكية

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"التموين" تضبط محلا يبيع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالأزبكية "التموين" تضبط محلا يبيع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالأزبكية
تمكنت شرطة والتجارة الداخلية بالقاهرة، من ضبط محل غير مرخص يبيع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالأزبكية، وحرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات وردت لشرطة التموين، مفادها قيام صاحب محل غير مرخص، بحيازة وتجهيز كميات كبيرة من مستحضرات التجميل "زيوت وصبغة شعر" من أى مستندات تفيد مشروعية حيازتها، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وبعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية داهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة المحل المتحرى عنه، وتمكنت من ضبط صاحب المحل وبحوزته 1103 عبوة مستحضرات مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.


>ضبط محل بيع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بباب الشعرية

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مصر 365

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