مصرع شخص بطلق نارى بكوم أمبو فى أسوان

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة فور وصوله مستشفى كوم أمبو المركزى، متأثرا بإصابته بطلق نارى، وذلك بناحية المنشية دائرة مركز كوم أمبو بأسوان.

تلقت الأجهزة الأمنية بأسوان فى ساعة مبكرة اليوم، إخطارا يفيد باستقبال مستشفى كوم أمبو المركزى، شاب فى العقد الثالث من العمر نتيجة إصابته بطلق نارى فى الرأس، تم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم وجار معرفة ملابسات وظروف الواقعة.

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