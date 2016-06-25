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اخبار سوريا .. المرصد السورى: قوات "سوريا الديمقراطية" تتقدم وسط منبج

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اخبار سوريا .. المرصد السورى: قوات "سوريا الديمقراطية" تتقدم وسط منبج اخبار سوريا .. المرصد السورى: قوات "سوريا الديمقراطية" تتقدم وسط منبج
قال المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم السبت إن قوات "سوريا الديمقراطية" أحرزت تقدما إضافيا فى مدينة منبج، التى يسيطر عليها تنظيم "داعش"، وأوضح المرصد - الذى يتخذ من لندن مقرا له فى بيان أوردته قناة سكاى نيوز - أن القوات سيطرت على مجمع لصوامع القمح فى ضواحى المدينة ومفترق طرق على بعد 2 كيلومتر من وسطها، من الجهة الجنوبية.

وأضاف المرصد أن القوات انتزعت موقعا يشرف على أكثر من نصف المدينة، ذات الأهمية الاستراتيجية لوقوعها على الحدود السورية التركية.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية أطلقت عملية طرد "داعش" من منبج ومحيطها قبل ثلاثة أسابيع، وأحرزت خلال القتال تقدما واسعا خارج المدينة واستطاعت قطع خطوط الإمداد عن عناصر التنظيم الإرهابي.
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مصر 365

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