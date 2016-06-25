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تشارلي شين: لم أنقل عدوى الايدز لأي شخص

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السبت 25-06-2016 04:38

كشف النجم العالمي تشارلي شين Charlie Sheen إنه لم يتسبب في انتقال عدوى مرض نقص المناعة المكتسبة (Aids) لأي من النساء اللواتي مارس معهن الجنس منذ تشخيص إصابته بالمرض.

وناقش الممثل تجاربه الجنسية في مقابلة مع بيرس مورغان أجراها معه منفردا في مسرح رويال دروري ليان في لندن. ولدى سؤاله عما إذا كان مارس الجنس من دون استخدام وسائل وقاية منذ تشخيص إصابته بالأيدز، قال شين "لم يحدث أبداً".

وأضاف: "لأنني لا أقبل أن أفعل ذلك بأحد، لن أفعل ذلك، وإلا كيف أواجهه فيما بعد؟".

وتتنافى تلك التصريحات مع مزاعم رددها بعض من مارسو معه الجنس أشارت إلى أنه كان لا يستخدم وسائل وقاية أثناء ممارسة الجنس معهن رغم علمه بإصابته بالأيدز. وأردف: "لم أنقل العدوى لأي شخص، ولم يُصب أحدا".

وعن ردة فعله الأولى لتشخيص إصابته بهذا المرض، قال: "ذُهلت وقلت لا، لا، لابد أن هناك خطأ ما، أرجوكم، أعيدوا كل الفحوص والتحليلات، فمن الممكن أن يكون شخص آخر هو المصاب".

 

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