63% من القراء يستبعدون نجاح الحكومة فى تقنين أوضاع اللاجئين العرب

فى استطلاع للرأى طرحه اليوم السابع على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح الحكومة فى تقنين أوضاع اللاجئين العرب، استبعد غالبية القراء نجاح الحكومة فى تقنين أوضاع اللاجئين العرب.

واستبعد 63% من القراء نجاح الحكومة فى تقنين أوضاع اللاجئين العرب، بينما توقع 31% من القراء نجاح الحكومة فى تقنين أوضاع اللاجئين العرب، فى الوقت الذى أعرب فيه 6% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

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