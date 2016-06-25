63% من القراء يستبعدون نجاح الحكومة فى تقنين أوضاع اللاجئين العرب

فى استطلاع للرأى طرحه اليوم السابع على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح الحكومة فى تقنين أوضاع اللاجئين العرب، استبعد غالبية القراء نجاح الحكومة فى تقنين أوضاع اللاجئين العرب.إعلان - Ads إعلان - Ads
>البرلمان يستعد لتقنين أوضاع اللاجئين العرب فى مصر.. المجلس يبحث وضع تشريعات بعد تزايد أعدادهم مؤخرا..ولجنة الدفاع والأمن القومى تعد دراسة شاملة حولهم.. يحيى كداونى: السوريون لديهم عزيمة فى العمل
واستبعد 63% من القراء نجاح الحكومة فى تقنين أوضاع اللاجئين العرب، بينما توقع 31% من القراء نجاح الحكومة فى تقنين أوضاع اللاجئين العرب، فى الوقت الذى أعرب فيه 6% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.
>البرلمان يستعد لتقنين أوضاع اللاجئين العرب فى مصر.. المجلس يبحث وضع تشريعات بعد تزايد أعدادهم مؤخرا..ولجنة الدفاع والأمن القومى تعد دراسة شاملة حولهم.. يحيى كداونى: السوريون لديهم عزيمة فى العمل