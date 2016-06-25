الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 39

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيهما من متر إلى متر ونصف المتر، وكذلك الرياح السطحية فيهما تكون شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

>القاهرة 25 39

>الإسكندرية 24 31

>مطروح 23 31

>بورسعيد 25 31

>دمياط 25 32

>بلطيم 22 32

>الإسماعيلية 24 40

>السويس 24 40

>العريش 23 34

>نخل 17 39

>طابا 23 39

>الطور 25 37

>مرسى علم 28 40

>الغردقة 29 39

>شرم الشيخ 30 41

>رفح 22 33

>كاترين 19 36

>سيوة 26 41

>المنيا 25 40

>الفيوم 25 39

>رأس سدر 25 39

>أبوسمبل 29 42

>وسط الدلتا 24 38

>أسيوط 25 40

>سوهاج 28 41

>الأقصر 28 44

>أسوان 29 44

>شلاتين 28 41

>حلايب 29 37

>الوادى الجديد 23 43

>قنا 28 43

>نويبع 28 41

>السلوم 23 34

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالى:

>الصغرى العظمى

>مكة المكرمة 32 45

>المدينة 30 45

>الرياض 32 44

>المنامة 32 38

>أبوظبى 31 44

>الدوحة 33 40

>الكويت 31 47

>دمشق 20 42

>بيروت 24 33

>عمان 24 38

>القدس 22 32

>غزة 24 32

>بغداد 31 47

>مسقط 31 35

>صنعاء 16 31

>الخرطوم 30 41

>طرابلس 20 33

>تونس 22 33

>الجزائر 16 34

>الرباط 16 25

>نواكشوط 21 28

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

>الصغرى العظمى

>أنقرة 15 32

>اسطنبول 24 32

>اسلام اباد 28 40

>نيودلهى 29 37

>جاكرتا 25 31

>بكين 21 36

>كوالامبور 24 33

>طوكيو 22 29

>أثينا 25 32

>روما 21 30

>باريس 15 20

>مدريد 16 34

>برلين 20 30

>لندن 12 19

>مونتريال 18 31

>موسكو 17 28

>نيويورك 19 28

>واشنطن 20 30

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 39