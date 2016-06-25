مغتصبى عاملة فى بنها: "هددناها بالذبح واغتصبناها بالزراعات"

أدلى المتهمون الأربعة باغتصاب عاملة بمحل ملابس بعد اختطافها أثناء انتظارها سيارة لتوصيلها إلى عملها بمدينة بنها بالقليوبية، باعترافات تفصيلية حول ارتكابهم للجريمة، أمام المقدم محمد شوقى رئيس مباحث قسم ثان بنها.

المتهم الأول ويدعى "أحمد م" 24 سنة عاطل، قال "تعرفت على صديقى عبد العزيز منذ فترة وتوطدت علاقتنا، ويوم الواقعة شاهدنا المجنى عليها تسير بمفردها، فاتفقت مع صديقى و2 آخرين على اختطافها والدخول بها إلى الأراضى الزراعية واغتصابها، وبالفعل وافقنى على ذلك وقمنا باعتراض طريقها وهددانها حتى قامت بالركوب معنا وسيرنا بها حتى وصلنا للزراعات".

بينما أكد المتهم الثانى "عبد العزيز" والثالث " حنفى" فى اعترافاتهم أنهم فور وصولهم مع المجنى عليها لمنطقة الزراعات بطريق كفر حمزة أجبروها على خلع ملابسها وتعدوا عليها جنسياً، وبعدها تركوها فى حالة إعياء شديد.

وأضاف المتهمون "لقد لعب الشيطان فى رأسنا وارتكابنا تلك الجريمة ظننا أنه لن يتم ضبطنا، خاصة أننا قمنا بتهديد المجنى عليها فى حال إبلاغ أى أحد بما فعلناه معها، لكننا وقعنا فى نفس يوم الجريمة، حيث فوجئنا بقوات الشرطة تلقى القبض علينا واعترفنا بجريمتنا".

وكان اللواء سعيد شلبى مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية قد تلقى إخطاراً من اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية يفيد وصول بلاغ إلى المقدم محمد شوقى رئيس مباحث قسم ثان بنها من المجنى عليها "ه. م.ح" 25 سنة عاملة بأنها أثناء توجهها لعملها استقلت سيارة سوزوكى من موقف بنها العمومى برفقة أربعة أشخاص مجهولين، قاموا باصطحابها تحت تهديد سلاح أبيض كان بحوزة أحدهم إلى منزل مهجور بطريق كفر سعد –وتناوبوا الاعتداء الجنسى عليها، وفروا هاربين.

وأكدت الفتاة قيام أحد الجناة بإعطائها رقم هاتفه المحمول، وتم الاتصال به على ذلك الهاتف واستدراجه وضبطه، وتبين أنه يدعى "أحمد م" وشهرته "أحمد أبو جنش" 24 سنة عاطل ومقيم بأتريب – دائرة القسم، وتم ضبطه وبحوزته سلاح أبيض "مطواة" المستخدمة فى الحادث، وبمواجهته اعترف أمام المقدم محمد شوقى رئيس مباحث قسم ثان بنها بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع كلاً من "عبد العزيز أ" وشهرته "زيزو"، و"حنفى ر"، و"محمود س"، وتم القبض عليهم واعترفوا بالجريمة، وتم تحويل المجنى عليها لمستشفى بنها العام.

وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 4239 جنح قسم ثان بنها لسنة 2016، وبعرضه على النيابة العامة أمر خالد أباظة مدير النيابة بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق، ووجه لهم تهمة الخطف والاغتصاب وأمر بعرض المجنى عليها على الطب الشرعى بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.

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