اليوم.. نظر أولى جلسات الدعوى المطالبة بـتأجيل انتخابات نادى القضاة

تنظر دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد عبد النبى ، اليوم السبت ، الدعوى المقامة من أحد القضاة والتى تطالب بتأجيل الانتخابات الكلية لنادى القضاة، والمقرر إجراؤها الجمعة 15 يوليو المقبل.

وكان مصطفى سعيد الفنجرى وكيل النائب العام، قد أقام دعوى أمام دائرة طلبات رجال القضاء لوقف انتخابات نادى القضاة بسبب ضيق التوقيت فى القيام بالدعاية الانتخابية اللازمة للمرشحين لظروف شهر رمضان ومن بعدها إجازة عيد الفطر.

ويذكر أن مقيم الدعوى كان مرشحا فى انتخابات نادى القضاة، إلا أنه تنازل فى الفترة التى كانت محددة للتنازلات وانسحب من الانتخابات.

وطالبت الدعوى بوقف انتخابات النادى، خاصة بعد رفض مجلس إدارة النادى جميع الطلبات التى قدمت إليه من عدد من المرشحين وبعض رؤساء أندية قضاة الأقاليم بتأجيل موعد الانتخابات إلى أكتوبر المقبل بدلا من 15 يوليو، حيث أكد مجلس إدارة النادى على إجراء الانتخابات فى موعدها.

غلق باب التنازلات فى انتخابات نادى القضاة وانسحاب 15 مرشحا

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