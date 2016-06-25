أخبار عاجلة

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

4 خطوات للتخلص من عادة تناول السكريات.. لحياة صحية بدون سمنة

Google+ Print
4 خطوات للتخلص من عادة تناول السكريات.. لحياة صحية بدون سمنة 4 خطوات للتخلص من عادة تناول السكريات.. لحياة صحية بدون سمنة
وضعت التوصيات الغذائية، التى أصدرت مؤخرا، السكر على خط النار، نظرا لمشاركته بشكل فعال فى الإصابة بالسمنة وتداخله فى العديد من المنتجات والمعلبات، وحل هذه المشكلة تكمن فى عالم خال من السكر لمواجهة الخطر بكل حزم.

ويقدم فريق من خبراء التغذية للموقع البريطانى "ديلى ميل" 4 خطوات للتخلص من عادة تناول السكريات والحصول على عالم خالى تماما من السكر، وهى:

1. الاختيار بحكمة


>عن طريق قراءة كل ما يحتوى عليه معلبات الطعام الجاهزة عند التسوق، حيث توجد العديد من الأطعمة تستخدم السكر لحفظها بصورة أفضل، وقد تلاحظ صور متعددة للسكر على المعلبات الغذائية مثل "الجلوكوز، السكروز، سكر الفواكة، اللاكتوز، المالتوز" كلها صور متعدد للسكر لابد من التخلص منها.

2. أنظمة الرجيم منخفضة السكر


>خاصة محبى الشيكولاتة لديهم أكبر مشكلة من عدم التخلص من هذه العادة التى تسبب السمنة بكل تأكيد، ولكن هناك نظم غذائية منخفضة السكر تدرب عشاق الحلويات على التخلص من هذه العادة السيئة بالتدريج بما لا يضر بصحة الفرد.

3. السيطرة على النفس


>عند البدء فى خفض السكر باستخدام النظم الغذائية المختلفة يقع بعض الأفراد فى تناول كميات أكبر من السكريات لتعويض النسب التى فقدها الجسم، وهنا مشكلة أكبر لأن خلال هذه المرحلة تتضاعف مقدار السكر التى تتناوله عن الماضى، وهناك أدوية تحافظ على مستويات الأنسولين وتوازنه فى الجسم.

4. تناول وجبات صحية


>التركيز على الوجبات الصحية تساهم فى كل أزمة تناول السكريات الكثيرة، بحيث تتضمن هذه الوجبات اللحوم الخالية من والأسماك والمكسرات التى تساعد فى مد الجسم بالبروتينات والمعادن، التى تلزمه لمقاومة الشعور بأهمية تناول منتجات سكرية.

موضوعات متعلقة..


>- آخر صيحات الرجيم.. التوقف عن الأكل بابتلاع "بالونة ماء"
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم