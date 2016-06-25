4 خطوات للتخلص من عادة تناول السكريات.. لحياة صحية بدون سمنة

وضعت التوصيات الغذائية، التى أصدرت مؤخرا، السكر على خط النار، نظرا لمشاركته بشكل فعال فى الإصابة بالسمنة وتداخله فى العديد من المنتجات والمعلبات، وحل هذه المشكلة تكمن فى عالم خال من السكر لمواجهة الخطر بكل حزم.إعلان - Ads إعلان - Ads
>عن طريق قراءة كل ما يحتوى عليه معلبات الطعام الجاهزة عند التسوق، حيث توجد العديد من الأطعمة تستخدم السكر لحفظها بصورة أفضل، وقد تلاحظ صور متعددة للسكر على المعلبات الغذائية مثل "الجلوكوز، السكروز، سكر الفواكة، اللاكتوز، المالتوز" كلها صور متعدد للسكر لابد من التخلص منها.
>خاصة محبى الشيكولاتة لديهم أكبر مشكلة من عدم التخلص من هذه العادة التى تسبب السمنة بكل تأكيد، ولكن هناك نظم غذائية منخفضة السكر تدرب عشاق الحلويات على التخلص من هذه العادة السيئة بالتدريج بما لا يضر بصحة الفرد.
>عند البدء فى خفض السكر باستخدام النظم الغذائية المختلفة يقع بعض الأفراد فى تناول كميات أكبر من السكريات لتعويض النسب التى فقدها الجسم، وهنا مشكلة أكبر لأن خلال هذه المرحلة تتضاعف مقدار السكر التى تتناوله عن الماضى، وهناك أدوية تحافظ على مستويات الأنسولين وتوازنه فى الجسم.
>التركيز على الوجبات الصحية تساهم فى كل أزمة تناول السكريات الكثيرة، بحيث تتضمن هذه الوجبات اللحوم الخالية من الدهون والأسماك والمكسرات التى تساعد فى مد الجسم بالبروتينات والمعادن، التى تلزمه لمقاومة الشعور بأهمية تناول منتجات سكرية.
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ويقدم فريق من خبراء التغذية للموقع البريطانى "ديلى ميل" 4 خطوات للتخلص من عادة تناول السكريات والحصول على عالم خالى تماما من السكر، وهى:
1. الاختيار بحكمة
>عن طريق قراءة كل ما يحتوى عليه معلبات الطعام الجاهزة عند التسوق، حيث توجد العديد من الأطعمة تستخدم السكر لحفظها بصورة أفضل، وقد تلاحظ صور متعددة للسكر على المعلبات الغذائية مثل "الجلوكوز، السكروز، سكر الفواكة، اللاكتوز، المالتوز" كلها صور متعدد للسكر لابد من التخلص منها.
2. أنظمة الرجيم منخفضة السكر
>خاصة محبى الشيكولاتة لديهم أكبر مشكلة من عدم التخلص من هذه العادة التى تسبب السمنة بكل تأكيد، ولكن هناك نظم غذائية منخفضة السكر تدرب عشاق الحلويات على التخلص من هذه العادة السيئة بالتدريج بما لا يضر بصحة الفرد.
3. السيطرة على النفس
>عند البدء فى خفض السكر باستخدام النظم الغذائية المختلفة يقع بعض الأفراد فى تناول كميات أكبر من السكريات لتعويض النسب التى فقدها الجسم، وهنا مشكلة أكبر لأن خلال هذه المرحلة تتضاعف مقدار السكر التى تتناوله عن الماضى، وهناك أدوية تحافظ على مستويات الأنسولين وتوازنه فى الجسم.
4. تناول وجبات صحية
>التركيز على الوجبات الصحية تساهم فى كل أزمة تناول السكريات الكثيرة، بحيث تتضمن هذه الوجبات اللحوم الخالية من الدهون والأسماك والمكسرات التى تساعد فى مد الجسم بالبروتينات والمعادن، التى تلزمه لمقاومة الشعور بأهمية تناول منتجات سكرية.
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