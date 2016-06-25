4 خطوات للتخلص من عادة تناول السكريات.. لحياة صحية بدون سمنة

وضعت التوصيات الغذائية، التى أصدرت مؤخرا، السكر على خط النار، نظرا لمشاركته بشكل فعال فى الإصابة بالسمنة وتداخله فى العديد من المنتجات والمعلبات، وحل هذه المشكلة تكمن فى عالم خال من السكر لمواجهة الخطر بكل حزم.

ويقدم فريق من خبراء التغذية للموقع البريطانى "ديلى ميل" 4 خطوات للتخلص من عادة تناول السكريات والحصول على عالم خالى تماما من السكر، وهى:

1. الاختيار بحكمة

2. أنظمة الرجيم منخفضة السكر

3. السيطرة على النفس

4. تناول وجبات صحية

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