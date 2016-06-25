نقيب أطباء مصر فى أول زيارة للعاشر: يا أهلا بالمشاكل

قال نقيب أطباء مصر الدكتور حسين خيرى إن نقابة الأطباء للمرضى قبل الأطباء لأنه لا يوجد طبيب بدون مريض وأن الشخصية الاعتبارية للمرضى لها الفضل الأول على الطبيب.

وشدد نقيب الأطباء خلال الاحتفال بافتتاح مقر نقابة الأطباء بالعاشر من رمضان، أن المشاكل التى تعانى منها المنظومة الطبية بالعاشر فرصة للتصحيح وتضافر الجهود ورفع صوت النقابة والمهنة للتدخل فى مواجهة المشكلات مشيدا بمقر النقابة الذى تم بالجهود الذاتية بعيدا عن الجهات التنفيذية وتعد مخرج للاعتماد على أنفسنا والمثابرة باعتبارها سبيل للتحقق وتحقيق أهداف النقابة لمساعدة الأطباء والمرضى معا، قائلا يا أهلا بالمشاكل".

وأضاف نقيب أطباء مصر الدكتور حسين خيرى أن افتتاح مقر نقابة الأطباء بمدينة العاشر من رمضان يخدم 4 مدن بمحافظة الشرقية وليس العاشر فقط ويخدم المنطقة الجنوبية للمحافظة ، بحضور نائب العاشر المهندس محمد الزاهد و الدكتور محمد سرحان وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، ونقيب أطباء الشرقية الدكتور أيمن سالم ، والدكتور محيى حافظ رئيس لجنة الصحة بمجلس أمناء العاشر وفريق من المديرية الدكتورة ماجدة شاكر مدير الإدارة العامة للطب العلاجى بالمديرية، والدكتور أحمد نبيل مدير إدارة الجودة بالمديرية، والدكتور حسام قمحاوى مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية ورئيس فرع النقابة بالعاشر الدكتورة سناء أبو سمرة.

فيما أكد نقيب أطباء الشرقية الدكتور أيمن سالم على أهمية دور نقابة الأطباء فى حل المشكلات التى تعانى منها المنظومة الصحية فى العاشر منها مستشفى التأمين الصحى وضرورة تطبيق كافة معايير السلامة والصحة المهنية فى المراكز الطبية بالعاشر .

فيما أعلن وكيل وزارة الصحة بالشرقية الدكتور محمد سرحان أنه سيتم قريبا افتتاح مركز متخصص لطب الصناعات والحروق بمدينة العاشر به 11 سرير عناية مركزة و25 سرير عادى إضافة إلى بنك تجميع دم.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن تجربة افتتاح مقر ثانى للنقابة الأطباء تجربة محفوفة بالمخاطر وذات تكلفة مادية عالية شهريا معربا عن ضرورة افتتاح مقر أخر لنقابة الأطباء للتخديم على المنطقة الشمالية لمنطقة الصالحية بمحافظة الشرقية.

أكد نائب البرلمان عن دائرة العاشرة عن تبنى فكرة إنشاء نادى لأطباء العاشر وتخصيص قطعة أرض بمساحة أكبر تسمح باستدامة عمل نقابة الأطباء بديلا عن المقر الحالى.

فيما طالبت الدكتورة سناء أبو سمرة استشارى طب الأطفال ورئيس فرع نقابة الأطباء بالعاشر على ضرورة تبنى مؤسسات المجتمع المدنى التعاون فى توفير احتياجات المراكز الطبية والمستشفيات بمحافظة الشرقية بحصر هذه الاحتياجات ومحاولة توفيرها من خلال رجال الأعمال وبعض المتبرعين، مؤكدة أن النقابة ستفتح أبوابها لكل المهن الطبية.

وطالبت أبو سمرة رئيس فرع نقابة أطباء العاشر، نقيب أطباء مصر الدكتور حسين خيرى بضرورة إعادة النظر فى مدة تصريح مزاولة مهنة الطب والتى تعطى للطبيب مرة واحدة فى حياته بعد تخرجه، وأنها لابد أن تجدد كل 3 سنوات.

جدير بالذكر، أن مجلس نقابة أطباء العاشر تم تشكيله من الدكتورة سناء أبو سمرة استشارى طب الأطفال، والدكتور مسعد محمد إبراهيم تخصص التحاليل الطبية، والدكتور عز الدين هلال أخصائى أمراض الكبد والدكتور محمد عبد الوهاب وكيل لجنة الصحة بمجلس أمناء العاشر، والدكتور محمد عبد الحميد أخصائى طب الأطفال والدكتور محمد السيد من التأمين الصحى بالعاشر والدكتور أسامة خليفة أخصائى طب الأسرة .