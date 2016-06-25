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#الدوري_أهلاوي - عبد الحفيظ: الأهلي أفضل فريق هذا الموسم بلا منازع

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#الدوري_أهلاوي - عبد الحفيظ: الأهلي أفضل فريق هذا الموسم بلا منازع #الدوري_أهلاوي - عبد الحفيظ: الأهلي أفضل فريق هذا الموسم بلا منازع

"نحن أفضل فريق هذا الموسم".. هكذا بدأ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي حديثه عقب تتويج الفريق بلقب الدوري.

الأهلي توج رسميا بطلا للدوري المصري قبل النهاية بمباراتين.

فاز على الإسماعيلي وتعثر الزمالك أمام المصري لتنتهي مسابقة الدوري بشكل رسمي. (طالع التفاصيل)

وقال عبد الحفيظ: "الأهلي أفضل فريق في هذا الموسم بلا منازع".

وأضاف في تصريحات عبر قناة الحياة 2 "أفضل فريق قدم مستوى كروي هذا الموسم. وأفضل فريق قدم مباريات هذا الموسم. كنا الأفضل".

وواصل "منذ أول مباراة ومع كل هزيمة كنت أراهن على شخصية لاعبي الأهلي. وهذا ما حدث. استحقينا اللقب بكل تأكيد".

ووجه عبد الحفيظ رسالة شكر إلى كل أندية الدوري هذا الموسم على المستوى الذي قدموه طوال المسابقة.

وتابع عبد الحفيظ حديثه قائلا: "سنغلق صفحة الدوري الآن وسنحول تركيزنا الآن على بطولة إفريقية".

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