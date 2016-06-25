الدوري_أهلاوي - سعد سمير: يول تعجب من رصيد بطولاتي.. ولن أرحل

قال سعد سمير مدافع الأهلي إن مارتن يول المدير الفني الهولندي تعجب من عدد بطولاته مع الفريق الأحمر رغم صغر سنه.

وتوج سعد سمير صاحب الـ27 عاما بـ14 بطولة مع الأهلي بحسب تصريحه عبر قناة CBC extra.

وأضاف سعد سمير: "مارتن يول تعجب من رصيدي من البطولات رغم صغر سني.. فقد اعتدنا على التتويج بالألقاب".

وتابع "مستمر مع الأهلي حتى نهاية العمر.. ولا أفكر في الرحيل".

وعن رمضان صبحي أكد سعد سمير "كنت أول من أخبره أنه سيتم تصعيده للفريق الأول وسيكون له شأن كبير في الكرة المصرية".

وأتم "رمضان لاعب استثنائي ولديه المقومات التي تجعله صاحب شأن كبير".