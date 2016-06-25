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#الدوري_أهلاوي - عماد متعب: ' أسيب الأهلي وأروح فين؟! '

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#الدوري_أهلاوي - عماد متعب: ' أسيب الأهلي وأروح فين؟! ' #الدوري_أهلاوي - عماد متعب: ' أسيب الأهلي وأروح فين؟! '

مستحيل أن يرحل عماد متعب نجم النادي الأهلي عن القلعة الحمراء بحسب ما أكد في تصريحاته لبرنامج السوبر الذي يبث عبر قناة CBC.

عماد متعب اجتمع مع محمود طاهر رئيس النادي الأهلي للتحدث عن مستقبل المهاجم المخضرم صاحب الـ33 عاما.

وقال متعب: "في هذا الاجتماع رئيس الأهلي أكد لي أني موجود في النادي لأن هذا حقي الطبيعي أدبيا وفنيا. وأن المطلوب هو اعتزالي داخل القلعة الحمراء".

وتابع "وأنا من جانبي طبعا موقفي واضح. من قال أساسا إني فكرت في الرحيل عن الأهلي؟".

وأوضح "مستحيل أن أفكر في الرحيل طالما كنت قادرا على اللعب وإفادة الأهلي وظل النادي محتاجا لخدماتي".

وأتم "(أسيب الأهلي وأروح فين؟)".

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