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لجنة "تراخيص النيل" تجتمع الثلاثاء لمناقشة طلب إنشاء خط غاز العاصمة الإدارية

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لجنة "تراخيص النيل" تجتمع الثلاثاء لمناقشة طلب إنشاء خط غاز العاصمة الإدارية لجنة "تراخيص النيل" تجتمع الثلاثاء لمناقشة طلب إنشاء خط غاز العاصمة الإدارية
أكد المهندس صلاح عز رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل التابع لوزارة الموارد المائية والرى، أن اللجنة العليا لتراخيص النيل ستجتمع، يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة إصدار ترخيص خط الغاز المؤدى للعاصمة الإدارية الجديدة والذى سيمر بمنطقة حلون وتنفذه شركة جاسكو.

وأضاف رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل، فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع"، أن اللجنة برئاسة المهندس عماد ميخائيل ستنظر طلبات لحوالى 12 منزلا لإصدار تراخيص بناء لهم، بالإضافة إلى نظر تجديد ترخيص نادى المركز القومى لبحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والرى.

وأوضح المهندس صلاح عز، أن اللجنة تضم فى عضويتها وزارات الرى و البيئة والصحة والداخلية والنقل والزراعة والسياحة والتنمية المحلية والثقافة والإسكان ومحافظتى القاهرة والجيزة، وترفع توصياتها بالموافقة فيما يتعلق بترخيص الاعمال والإشغالات على نهر النيل وفروعه وجسوره الواقعة به ورفع توصياتها لوزير الرى لاعتمادها.

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