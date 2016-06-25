فتاة مصرية تصدرت قمة ريادة الأعمال وجلست بين أوباما وزوكربيرج.. تعرف عليها

مى مدحت فتاة مصرية، هى الرئيس التنفيذى لشركة تدعى Eventtu، جلست مع الرئيس الأمريكى باراك أوباما، ومارك زوكربيرج مؤسس موقع التواصل الاجتماعى ، خلال فاعليات القمة العالمية لريادة الأعمال، والتى أقيمت فى جامعة ستانفورد بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث دارت المناقشة حول التكنولوجيا فى الأسواق الناشئة.

وتحدثت الفتاة المصرية التى أصبحت حديث صفحات مواقع التواصل، عن تجربتها الناشئة، والتي تساعد في العثور على الأحداث الكبرى في أي مكان، وكيفية الاستفادة منها.

ومى مدحت، تخرجت من كلية الهندسة جامعة عين شمس وتخصصت فى علوم الحاسب الألى، وقامت بتصميم تطبيق Eventtus وهو منصة اجتماعية تم إطلاقها عام 2011، هدفها تجميع الأحداث من خلال توفير تطبيق واحد يقدم خريطة بجميع الأحداث التي تحدث في المدينة.

ويساعد التطبيق التي ابتكرته مي، المستخدمين في العثور على الأحداث المهمة، ومشاركتها مع الأصدقاء والتعرف على أشخاص جدد.



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مى مدحت فى قمة ريادة الأعمال بأمريكا



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مى مدحت فى قمة ريادة الأعمال بأمريكا



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مى مدحت أمام البيت الأبيض



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مى مدحت



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مى مدحت أمام مقر عملها



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صورة تذكارية لمى



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صورة تذكارية لمى



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مى خلال زيارة لواشنطن



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مى خلال زيارة للولايات المتحدة



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مى أمام مبنى الكونجرس الأمريكى



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مى أمام أحد معالم واشنطن



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مى وعائلتها



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مى خلال زيارة لبرشلونة