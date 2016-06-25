أبشع جريمة بكفر الشيخ شاب ينتقم من حبيبته بذبح ابنها وحرق منزلها

نجحت مباحث كفر الشيخ، تحت إشراف اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، اللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى. والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية من كشف لغز العثور على جثة طفل مذبوحًا بعدة طعنات بمنزله بقرية المرازقة التابعة لمركز قلين بكفرالشيخ، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شيف بفندق سياحى بمدينة الغردقة انتقامًا منها لزواجها من آخر دون علمه.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عاطف شلبى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء أشرف ربيع، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد بالعثور على جثة "محمد ر.ع.خ"، 9 سنوات، مقيم بقرية المرازقة بقلين مقتولا داخل منزله بقرية كفرالمرازقة بقلين، وبه عدة طعنات بلغ عددها 16 طعنة فى أماكن متفرقة من الجسد ما بين الظهر والبطن.

على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد محمد عمار رئيس المباحث الجنائية بالمديرية، ضم الرائد رامى عبد الصمد، رئيس مباحث مركز قلين، ومعاونوه لكشف ملابسات الجريمة التى اهتزت القرية.

وبالانتقال إلى مكان البلاغ حيث عثر على جثة الطفل ملقاة على الأرض بمنزله مرتديا كامل ملابسه، وبه إصابات ظاهرة عبارة عن عدة طعنات فى أماكن متفرقة من الجسد.

أمر اللواء محمد عاطف شلبى بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية، ورجحت التحريات الأولية احتمال أن يكون القتل بدافع الانتقام هو الدافع وراء الحادث، وكشفت التحريات أن الزوجة كانت لها علاقة بآخر يريد الزواج منها، عقب طلاقها من زوجها الأول منذ 5 سنوات أثمرت عن اثنين من الأبناء الأول 9 سنوات والآخر 5 سنوات، ارتبط بعدها بعلاقات متعددة من عدد من الرجال.

كما كشفت التحريات أن الزوجة ارتبطت بعلاقة عاطفية مع شاب يدعى "محمد .ع.ح" 24 سنة "شيف بأحد الفنادق السياحية" بمدينة الغردقة، ومقيم بقرية الشين التابعة للغربية والتى تبعد عن مقر الزوجة بضعة كيلو مترات.

أسفرت التحريات أن العلاقة بينهما دامت لمدة 5 سنوات، قررت خلالها الزوجة الموافقة على الزواج بآخر بدلا منه حتى تستطيع أن تقوم بتربية أبنائها من الزوج الأول.

كما تبين من التحريات أن الشاب فور علمه بزواجها من أحد الأشخاص جن جنونه، ما أدى إلى قيامه بالاتصال بها هاتفيا يخبرها بأنها خائنة له، إلا أنها لم تعيره أى اهتمام ووبخته فى الهاتف.

كشفت خطة البحث بعد تتبع خط سير المتهم أنه قرر الانتقام منها فى نجلها مستغلًا عملها هى وزوجها عقب الإفطار مباشرة فى تعبئة محصول البصل بالقرية، وعقد العزم وبيت النية على التخلص من نجلها انتقاما من عشيقته.

أضافت التحريات أن المتهم توجه إلى المنزل ففوجئ بتواجد الطفل بمفرده داخله، فاستل آلة حادة موجها عدة طعنات إلى الطفل فى أماكن متفرقة من الجسد، وصل عددها إلى 16 طعنة، ثم قام بسكب كمية من البنزين أحضرها معه على منزل الطفل وأشعل النيران خشية افتضاح أمره، وإبعاد الشبهة عنه وإخفاء معالم الجريمة، إلا أن أعين المباحث كانت له بالمرصاد.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته، اعترف بصحتها، وقرر أنه تخلص من الطفل، بسلاح أبيض كان بحوزته وأحرق المنزل لإخفاء معالم الجريمة، مضيفاً أن سبب ارتكابه الواقعة قيام حبيب التى ارتبط بها لمدة 5 سنوات بالزواج من آخر، ما دفعه للانتقام منها عن طريق التخلص من نجلها ولم يغادر المنزل إلا عقب التأكد أنه فارق الحياة.

تحرر محضر بالواقعة، وجار عرض المتهم على النيابة العامة تحت إشراف المستشار محمد الزنفلى المحامى العام الأول لنيابات كفرالشيخ الكلية.