والد الضابط المصاب ببتر ساقيه: ابنى الآن يقف ويمشى بعد مناشدة"اليوم السابع"

أكد عصام الكومى والد الضابط المصاب ببتر ساقيه فى تفجير مدرعة بالعريش، أن عملية تركيب أطراف صناعية لابنه النقيب محمود الكومى تمت بنجاح، ويستطيع الآن الوقوف والسير بعدما تم إجراء عدة عمليات له بعدما استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي واللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية لما نشر فى "اليوم السابع" عن حالته، ومناشدتى لهما بسفر ابنى لتلقى العلاج فى لندن.

وقال والد الضابط فى تصريح لـ"اليوم السابع" إنه بعد نشر تقرير عن حالة ابنه بموقع "اليوم السابع" تلقى اتصالًا من اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات، أخبره فيه بموافقة اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية على سفر ابنه النقيب محمود إلى لندن للعلاج وأنه استلم تأشيرات السفر الخاصة بابنه وزجته.

وقال الأب، إن ابنه النقيب "محمود محمد عصام محمد" أصيب فى انفجار مدرعة بالعريش ببتر كلى فى ساقيه وانفجار فى مقلة العين اليمنى وشظايا بالعين اليسرى، مشيرا إلى أنه متزوج منذ 4 سنوات ولديه طفل يدعى "مصطفى" 3 سنوات، وأنه كان يعمل فى الحماية المدنية بمدينة طنطا فى محافظة الغربية، وتم ندبه لمدة 15 يوما للعمل فى العريش، وأصيب يوم 9 يناير فى انفجار مدرعة بالعريش، وتم نقله بعد بتر ساقيه بالكامل إلى المركز الطبى العالمى، ووضعه الأطباء هناك فى العناية المركزة.

وكان وقع انفجار بمدرعة شرطة حال تمشيطها للطريق الجنوبى لمدينة العريش باتجاه مطار العريش الدولى مما تسبب فى إصابة نقيب شرطة محمود محمد عصام محمد الكومى – 29 سنة - من طنطا ببتر فى ساقه اليسرى وبتر فى قدمه اليمنى، كما أصيب أمين شرطة محمد إبراهيم عبد العال 31 سنة من فاقوس شرقية ببتر فى ساقه اليمنى، كما أصيب المجند محمد ممدوح عبد العزيز 21 سنة ببتر فى الساقين، وتم نقل المصابين فى حالة حرجة إلى المستشفى العسكرى بالعريش.

بالصور.. الضابط المصاب ببتر ساقيه من لندن: مصر تستحق كل الحب والتضحية

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