منفذ مدعم لبيع اللحوم بالدقهلية يتحول لمرتع للكلاب

إشتكى أهالى مدينة ومركز بنى عبيد بمحافظة الدقهلية، من أحد منافذ بيع اللحوم التابعة لرئاسة مركز ومدينة بنى عبيد بعدما وصفوه بأنه تسبب لهم بأذى كبير من روائح الكريهة وانتشار الحشرات وذلك بسبب بقاء اللحوم معلقة لفترات طويلة خارج الثلاجات بدون غطاء، مما يعرضها للتلف ويسبب خطرا ً على الصحة العامة.

وقال الدكتور وليد السيد شحاتة، أحد سكان مدينة بنى عبيد، "تقدمنا بعشرات الشكاوى والطلبات وطرق كل أبواب المسئولين وعلى رأسهم رئيس مجلس المدينة ولكن دون جدوى ولم يقم بالنظر فى شكوانا المنطقة أصبحت مأوى للكلاب بسبب عدم النظافة وعدم التخلص من بقايا اللحوم والتقطيع حيث يتم إلقاؤها أمام المنفذ.

وقال الدكتور عادل البغدادى أحد سكان المنطقة، إن هناك تلاعب فى الميزان ومجاهرة بالمعاصى فى شهر رمضان المبارك حيث يقومون بشرب السجائر دون مراعاة لمشاعر الصائمين واللحم ليست مدعما ويحاولون الترويج لها بأنها مدعمه وهذا ليس صحيح والكيلو يبيعونه 900جرام منها 100 جرام دهن.

وقال محمد عبد الغنى شادى المنسق الإعلامى لتحالف شباب الثورة، وأحد سكان بنى عبيد إلى "إن منتجات المنافذ غير مطابقة للمواصفات القياسية ومخالفة للقوانين، ولحوم المنافذ تعد كارثة حقيقية حيث يتم استلام لحوم مجمدة من الموردين، ويتم تقطيعها وإعادة تعبئتها، ووضع اسم وزارة الزراعة عليها باعتبارها لحومًا بلدية.



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