أمن القاهرة ينفذ 674 إزالة لإشغالات ويضبط 148 بائعا ويرفع 35 عربة مأكولات

استكملت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، حملاتها الأمنية الموسعة، التى شملت عددًا من مناطق العاصمة، لتحقيق الانضباط فى الشارع، وضبط كل ما يخل بالأمن العام، من خلال نشر الخدمات الأمنية والمرورية بكل شوارع العاصمة، وإعادة المظهر الحضارى لشوارعها، والعمل على تحقيق السيولة المرورية، ورفع كل المظاهر السلبية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقاهى والمحال المخالفة التى تُدار بدون ترخيص.

واستهدفت الحملات التى قادها اللواء جمال سعيد نائب مدير أمن القاهرة حكمدار العاصمة، واللواء إبراهيم عوض مدير إدارة شرطة المرافق، بإشراف اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، مناطق ( مدينة نصر، القاهرة الجديدة، المطرية، الأزبكية، الزيتون، بولاق أبوالعلا، شبرا، المعصرة، البساتين، حلوان، مصر القديمة، الجمالية).

وأسفرت الحملات عن تنفيذ (674) إزالة إدارية، وتحرير ( 189 ) مخالفة إشغال طريق، و( 80 ) تلوث بيئة، و( 116 ) إدارة محال عامة ومقاهى بدون ترخيص، وضبط ( 148) بائع جائل، و( 18 ) شهادة صحية، و( 10 ) فض أختام، ورفع ( 6 ) عربة يد، و( 7 ) إعلانات بدون ترخيص، و( 3 ) تروسيكل لبيع الفاكهة، ( 6 ) فاترينة لبيع المأكولات، و( 5 ) لافتة إعلانات، و( 2 ) عربة كارو، و( 8 ) عربة فول، و( 4 ) غلق إدارى.

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