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المرور يضبط 530 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى

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المرور يضبط 530 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى المرور يضبط 530 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى
وجهت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مجدى عز الدين، مساعد الوزير للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بالقاهرة الكبرى بمديرية أمن "القاهرة، الجيزة، القليوبية" عدة حملات خلال أمس الجمعة على الطرق الرئيسية، ومطالع ومنازل الكبارى.

وأسفرت جهود تلك الحملات، عن ضبط 530 مخالفة مرورية متنوعة، منها رصد 105 مخالفة مرورية بمحور 26 يوليو والطريق الدائرى بكامل نطاقه، وضبطت 110 مخالفة مرورية بالقاهرة، 150 مخالفة مرورية بالجيزة، 215 مخالفة مرورية بالقليوبية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل كل واقعة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع، لضبط كل صور الإخلال بالقانون.

ضبط 162 سائقًا يتعاطون المخدرات أثناء القيادة فى الطرق السريعة
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