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مصرع طفلين شقيقين غرقا أثناء استحمامهما ببحيرة قارون

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مصرع طفلين شقيقين غرقا أثناء استحمامهما ببحيرة قارون مصرع طفلين شقيقين غرقا أثناء استحمامهما ببحيرة قارون
لقي طفلان شقيقان مصرعهما غرقا ببحيرة قارون بمحافظة الفيوم أثناء الاستحمام فى البحيرة، وتم انتشال الجثتين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم تلقى إخطارا بورود بلاغ بغرق الطفلين عبد الرحمن عشرى محمد 10 سنوات وشقيقه محمد 6 سنوات أثناء استحمامهما بجوار القرية الريفية، وتم انتشال الجثتين ونقلا إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة قيد برقم 2774 لسنة 2016، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.


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