أسامة هيكل:"الجنزورى" فى حالة جيدة..وما نشر بشأن وفاته شائعة

نفى أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق ورئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، ما تداوله عدد من المواقع الإخبارية خلال الساعات الماضية، بشأن وفاة الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق، مؤكدا أن ما نشر مجرد شائعة.

و أضاف "هيكل" فى تصريح ل "اليوم السابع"، أنه إتصل ب "الجنزورى" منذ قليل، مؤكدا أنه بحالة جيدة، مطالبا وسائل الإعلام بالدقة في نقل المعلومات، خاصة حول تلك الأخبار الحرجة.

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