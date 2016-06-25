"الزراعة":تراجع المساحات المزروعة قطن 47 % عن العام الماضى

كشف آخر تقرير صادر عن شئون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة، بشأن زراعة القطن الموسم الصيفى الحالى - حصل "اليوم السابع" على نسخة منه - أن إجمالى ما تمت زراعته قطن بلغ 131 ألف فدان بمختلف المحافظات التى تزرع المحصول بنسبة انخفاض عن العام تقترب من 47 %، حيث أن إجمالى ما تم زرعه العام الماضى يبلغ 247 ألف فدان، وذلك مع انتهاء الزراعة فى مختلف المحافظات التى تزرع المحصول.

وأكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، كلف الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بعقد اجتماعات مكثفة مع المعنيين بزراعة القطن وبحوث القطن، لوضع خطة لإعادة القطن المصرى إلى عرشه، ووضع رؤية مستقبلية لزيادة المساحة المنزرعة والنهوض بالجودة خلال الفترة المقبلة، ووضع سياسة صنفية للقطن، وتوفير بذرة الاكثار، ووضع خطة واضحة لتسويق المحصول.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن تراجع المساحات المزروعة قطن الموسم الصيفى الحالى سببه عدم وجود دراسات اقتصادية تقدر المساحات التى ينبغى زراعتها بالقطن، وفقاً لإمكانيات المصانع العاملة وأحجام تصنيعها، بالإضافة إلى القصور والخلل الذى يعانى منه قطاع الأعمال العام، بسبب توقف القطاع عن تصنيع الغزل من القطن طويل التيلة، واستخدم القطن المصرى فى نحو 50% من صناعة الغزل، والاعتماد على الاستيراد من الأقطان متوسطة التيلة.

ومن ضمن أسباب تراجع المساحات المنزرعة قطن تعهد المزارعين خلال الأعوام السابقة بعدم زراعته مرة أخرى، لعدم وجود آلية تنفيذية لتسويق المحصول، وسيطرة مافيا تجارة السوق السوداء على السوق، وبيعة بأقل الأسعار، ولجوء الشركات إلى الاستيراد من الخارج لتخفيض أسعاره لجنى أرباح، وزيادة تكلفة زراعته والتى تصل لأكثر من 9 آلاف جنيه للفدان.

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