3 أسباب مثيرة للدهشة تقلل تركيزك.. مواقع التواصل الاجتماعى أهمها

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى" أن عدم القدرة على التركيز يمكن أن تعرقل حياتك إلى حد كبير، وعدم القدرة فى القيام بوظيفة معينة، كما أن عدم القدرة على التركيز يمكن أن تكون له عواقب سلبية فى مكان العمل وبالعلاقات الشخصية.

كما يذكر التقرير بعض الأسباب المثيرة للدهشة التى يمكن أن تقلل من التركيز وتتضمن الآتى:

>1- الاستخدام الزائد لمواقع التواصل الاجتماعى التى تجلب لك معلومات مثيرة فى كل ثانية، قد تؤثر على تركيزك سواء فى الدراسة أو العمل، كما أن النظر فى الهواتف المحمولة فى كل دقيقة يمكن أن تؤثر على التركيز.

2- الجوع: هى واحدة من الأسباب الرئيسية التى تؤثر على مستوى تركيزك، فإن آلام الجوع المستمر عندما لا تؤكل بما يكفى، تحول الانتباه والتركيز على الشعور بالجوع، لذا يجب المحافظة على نفسك بتناول الغذاء الصحى لرفع مستوى تركيزك.

3- الاكتئاب: فإن التعرض للضغط الشديد والقلق يمكن أن يؤدى إلى فقدان التركيز، لأنك تشغل عقلك دائما بالأفكار، كما يسبب الحزن وعدم الاهتمام بفقدان التركيز.

- استشارى: "النسيان المتكرر وعدم التركيز" يرجع لأسباب عضوية ونفسية

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