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بالأسماء.. 299 مسجدا للاعتكاف بمحافظه كفرالشيخ

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بالأسماء.. 299 مسجدا للاعتكاف بمحافظه كفرالشيخ بالأسماء.. 299 مسجدا للاعتكاف بمحافظه كفرالشيخ
أعلنت مديرية أقاف كفر الشيخ، المساجد التى تم تخصيصها للإعتكاف خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك فى قرى ومدن المحافظة وتم اختيار أسماء الأئمة المشرفين على تلك المساجد.

قال الشيخ سعد الفقى وكيل وزاره الأوقاف بكفرالشيخ، خلال تصريحات صحفيه له، إنه تم إختيار ٢٩٩مسجدا للاعتكاف بدائره محافظه كفرالشيخ وروعى إختيار المساجد الكبيرة جيده التهويه وأشار الفقى إلى أن المديريه ترحب بأبناء المحافظه للاعتكاف إحياءا لسنه النبى صلى الله عليه وسلم.

وأضاف أن هناك غرفة عمليات سيتم متابعة تواجد الأئمة بتلك المساجد، للتأكد من وجدهم وتفير كل السبل لراحة المعتكفين .

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