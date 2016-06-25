"مصطفى كريم" مصور أقصرى تكرمه مجلة "ناشيونال جيوجرافيك" وتختار صورته بوستر لمجلتها

"مهندس مدنى صباحاً ومصور محترف ليلاً"، مصطفى كريم 21 سنة أحد أبناء محافظة الأقصر، كرمته مجلة "ناشيونال جيوجرافيك" العالمية على إحدى إبداعاته التصويرية، وفندت له صفحة كاملة فى عدد يونيو 2016، بصورة "القبة المنيرة" بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، والتى إلتقطها فى شارع باب الوزير بالدرب الأحمر، وكان له الشرف بتواجد إحدى صورة المتميزة داخل مجلة علمية متميزة بهذا الحجم العالمي.

إلتقى "اليوم السابع" بالمصور الأقصرى المحترف مصطفى كريم، والذى يقول أنه طالب فى العام الأخير هندسة مدنى، وهوايته وعشقه الأول هو التصوير حيث يصول ويجول بكاميرته "بسمة"وهو الإسم الذى أطلقته على مبدعته الصغيرة كما يسميها.

ويضيف مصطفى كريم أنه دائم الترحال على كافة معابد الأقصر لتدوين أكبر مجموعة صور للترويج للسياحة بالمحافظة ويتمنى أن يعينه المحافظ محمد سيد بدر فى تلك المهمة خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب اختيار محافظة الأقصر عاصمة للسياحة العالمية، ليساعد برفقه محافظته ودولته فى الترويج للأقصر عالمياً بمجموعته التصويرية التى إلتقطها والتى تعدت أكثر من 100 صورة لمختلف معالم وشوارع مدينة الأقصر التاريخية.

ويقول المصور صاحب صورة مجلة "ناشيونال جيوجرافيك"، أن التوفيق حالفه فى إلتقاط تلك الصورة بمنطقة الدرب الأحمر، وهو الامر الذى رشح الصورة لتكون بوستر بالمجلة العالمية، مؤكداً على أنه لا يتوقف على التصوير داخل الأقصر فقط ولكنه يسافر دوماً إلى أسوان وقنا والغردقة والمناطق البدوية لإلتقاط صور إحترافية تساعده فى خطواته المستقبلية.



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مجلة "ناشيونال جيوجرافيك" تختار صورة للمصور "مصطفى كريم" غلاف لها



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صورة القبة المنيرة للمصور مصطفى كريم



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الاثار في الاقصر



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معبد الكرنك



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محافظة الاقصر



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الازقة التاريخية بالاقصر



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المصور مصطفى كريم



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المصور مصطفى كريم



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الاثار الاسلامية بالاقصر



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خطاب التعاون بين مجلة "ناشيونال جيوجرافيك" و"مصطفى كريم"



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محافظة الاقصر



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الاثار الاسلامية والمسيحية بالاقصر

مصور محترف مصرى يفوز فى مسابقة مجلة بكين للتصوير الفوتوغرافى

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