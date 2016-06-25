البدائع خالية من التسول

أصبحت محافظة البدائع شبه خالية من ظاهرة التسول التي تكثر مع بداية هذا الشهر الكريم، وكان لجهود الجهات الأمنية بالمتابعة والقبض على أفراد ومجموعات تنتشر بالمحافظة الدور الأكبر في ذلك.

"الرياض" تواصلت مع رئيس الجمعية الخيرية الشيخ سليمان العبيد والذي أوضح أن أبواب الجمعية مفتوحة للجميع، وأن جميع الأسر المحتاجة بالمحافظة مسجلة بالجمعية ويتم متابعتها من قبل فريق عمل الجمعية وتعطى جميع ما تحتاجه دورياً.

وأكد العبيد أن جميع من قبض عليهم من قبل الدوريات الأمنية هم من خارج المحافظة، وغير مشمولين بالجمعية.