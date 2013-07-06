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من هي نجمة "الصرعات" الأولى؟

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من هي نجمة "الصرعات" الأولى؟ من هي نجمة "الصرعات" الأولى؟

ليس من الضروري أن تختار النجمة الأزياء الراقية والفساتين المطرزة، أو أن تزدان بأفخم الحلي لتحصل على لقب "النجمة الأنيقة". فالأزياء العصرية والمريحة، أو ما كما يُقال عنها "موضة الصرعات"، يمكن أن تمنح الإطلالة أناقة متميّزة أو أن تحرمها منها بشكل نهائي. ولكن أحياناً تقع النجمات في فخ الخيارات الخاطئة، فتنتقي أزياء لا تليق بها نهائياً، بغض النظر عما إذا كانت هذه الأزياء راقية، جاهزة، أو يومية شبابية. من جهتها، مايا دياب، تعتبر من النجمات الأكثر جرأة في خياراتها، وهي تكاد تحتل الصدراة في لائحة النجمات اللواتي يتزيّن بأزياء الصرعات. وكذلك حال النجمة نيكول سابا، التي قليلاً ما نراها بعيداً عن الإطلالة الشبابية. أما باقي النجمات فيحرصن على التنوّع في إطلالاتهن، دون أن تغيب اللمسات العصرية عن أزيائهن.
في ما يلي، بعض صور نجمات الصف الأول في إطلالات جريئة من "أزياء الصرعات" اخترناها لك لتختاري منها النجمة الأكثر انسجاماً مع هذه الموضة.

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سيدتي